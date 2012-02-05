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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 05 февраля 2012
Милан
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
М. Лопес
️️️️
Робиньо
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
М. Амброзини
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
Красная карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Де Санктис
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
М. Амелия
️️️️
К. Аббьяти
Желтая карточка
К. Зеедорф
Желтая карточка
М. ван Боммел
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
7
Антонини
3
Силва
5
Мексес
20
Абате
18
Эмануэльсон
10
Зеедорф
6
ван Боммел
23
Ночерино
11
Ибрагимович
70
Робиньо
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
21
Джемаили
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
32
Аббьяти
32
Амелия
32
Амелия
32
Аббьяти
10
Зеедорф
90
Амброзини
90
Амброзини
10
Зеедорф
70
Робиньо
11
Лопес
11
Лопес
70
Робиньо
21
Джемаили
88
Инлер
88
Инлер
21
Джемаили
6
Ароника
21
Пандев
21
Пандев
6
Ароника
Остались в запасе
Милан
Наполи
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Наполи
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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