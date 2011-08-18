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Расписание матчей
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Марибор - Рейнджерс
Марибор - Рейнджерс: обзор матча 18 августа 2011
Марибор
18.08.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рейнджерс
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