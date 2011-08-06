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Расписание матчей
Олимпик - Металлург
Олимпик - Металлург: обзор матча 06 августа 2011
Олимпик
06.08.2011, суббота, 19:00
Украина. Первая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимпик - Металлург
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0
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0
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
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Олимпик
Металлург
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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