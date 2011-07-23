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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 23 июля 2011
Шальке-04
23.07.2011, суббота, 22:30
Суперкубок Германии, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Пенальти не реализован!
И. Перишич
ГОЛ!
М. Ляйтнер
4:3
Пенальти не реализован!
К. Гросскройц
ГОЛ!
М. Хуммельс
4:2
ГОЛ!
И. Гюндоган
4:1
ГОЛ!
Х. Мануэль Хурадо
4:0
ГОЛ!
Б. Хеведес
3:0
ГОЛ!
Эду
2:0
ГОЛ!
Л. Холтби
1:0
Замена
Эду
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
А. Баумйоханн
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
К. Лев
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
16
Эду
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ферманн
28
Фукс
14
Пападопулос
32
Матип
5
Хеведес
6
Хегер
90
Холтби
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Лев
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Кель
20
Гюндоган
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
9
Левандовски
7
Дракслер
14
Хурадо
14
Хурадо
7
Дракслер
21
Хунтелаар
30
Моравек
30
Моравек
21
Хунтелаар
5
Баумйоханн
16
Эду
16
Эду
5
Баумйоханн
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
15
Лев
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
15
Лев
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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