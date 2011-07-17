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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Уругвай
Аргентина - Уругвай: обзор матча 17 июля 2011
Аргентина
17.07.2011, воскресенье, 02:15
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Уругвай
17'
Г. Игуаин
5'
Д. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Уругвай
ГОЛ!
М. Касерес
4:5
ГОЛ!
Г. Игуаин
4:4
ГОЛ!
В. Гаргано
3:4
ГОЛ!
Х. Пасторе
3:3
ГОЛ!
А. Скотти
2:3
Пенальти не реализован!
К. Тевес
ГОЛ!
Л. Суарес
2:2
ГОЛ!
Н. Бурдиссо
2:1
ГОЛ!
Д. Форлан
1:1
ГОЛ!
Л. Месси
1:0
Желтая карточка
К. Тевес
119'
111'
Замена
С. Эгурен
️️️️
А. Риос
111'
Замена
В. Гаргано
️️️️
А. Перейра
Замена
Л. Билья
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
Ф. Гаго
Вторая желтая
Х. Маскерано
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
Х. Пасторе
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Г. Милито
Желтая карточка
Х. Маскерано
Вторая желтая
Д. Перес
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
М. Касерес
19'
Замена
А. Скотти
️️️️
М. Викторино
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
17'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 0:1!
Д. Перес
2'
Желтая карточка
Д. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
8
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Серхио Агуэро
ЛВ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Диего Лугано
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
20
Альваро Гонсалес
ЛП
6
Альваро Перейра
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
17
Аревало Риос
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
19
Андрес Скотти
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
4-2-3-1
9
Ромеро
8
Дзанетти
4
Бурдиссо
6
Милито
4
Сабалета
5
Гаго
14
Маскерано
9
Агуэро
10
Месси
11
Ди Мария
9
Игуаин
4-4-2
23
Муслера
16
Перейра
13
Викторино
22
Касерес
2
Лугано
17
Риос
6
Перейра
15
Перес
20
Гонсалес
10
Форлан
9
Суарес
5
Гаго
5
Билья
5
Билья
5
Гаго
11
Ди Мария
21
Пасторе
21
Пасторе
11
Ди Мария
9
Агуэро
11
Тевес
11
Тевес
9
Агуэро
13
Викторино
19
Скотти
19
Скотти
13
Викторино
6
Перейра
5
Гаргано
5
Гаргано
6
Перейра
17
Риос
8
Эгурен
8
Эгурен
17
Риос
Остались в запасе
Аргентина
Уругвай
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Аргентина - Уругвай
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Информация о матче
Стадион:
Эстанислао Лопес
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