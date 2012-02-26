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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 26 февраля 2012
Райо Вальекано
26.02.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Реал
54'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
+3
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
А. Аррибас
+2
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Красная карточка
Мичу
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Марсело
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Кака
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
И. Касильяс
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
25
Мичу
АП
10
Пити
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
20
Касадо
14
Аррибас
5
Пулидо
2
Тито
18
Фуэго
26
Мовилья
23
Арментерос
25
Мичу
10
Пити
19
Коста
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
20
Касадо
23
Тамудо
23
Тамудо
20
Касадо
10
Кака
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
10
Кака
12
Марсело
23
Гранеро
23
Гранеро
12
Марсело
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт", "HD Спорт" 18:55 (прямая)
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