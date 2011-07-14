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Пакш - Тромсе
Пакш - Тромсе: обзор матча 14 июля 2011
Пакш
14.07.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Тромсе
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Статистика матча Пакш - Тромсе
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- : -
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