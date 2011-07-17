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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - Крылья Советов
Луч - Крылья Советов: обзор матча 17 июля 2011
Луч
17.07.2011, воскресенье, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
110'
Р. Славнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Луч - Крылья Советов
120'
+1
Желтая карточка
В. Приёмов
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
110'
106'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Н. Печник
101'
Желтая карточка
Н. Печник
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
П. Новицкий
Замена
Е. Скобликов
️️️️
С. Овчинников
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
С. Овчинников
️️️️
А. Алхазов
Замена
П. Могилевский
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Х. Альмирон
Желтая карточка
П. Новицкий
Замена
Д. Ковба
️️️️
А. Елисеев
Желтая карточка
А. Бобер
16'
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
25
Дмитрий Семочко
ЛЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ЦП
2
Вячеслав Кренделев
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
4-5-1
70
Котляров
25
Семочко
14
Альмирон
5
Кристич
3
Удалый
6
Свежов
18
Газинский
4
Славнов
2
Кренделев
22
Аджинджал
13
Алхазов
3-1-4-2
1
Юрченко
0
Таранов
79
Джорджевич
0
Новицкий
15
Цаллагов
8
Бобер
23
Соснин
80
Приёмов
4
Елисеев
99
Савин
11
Печник
Овчинников
7
Скобликов
7
Скобликов
Овчинников
6
Свежов
23
Могилевский
23
Могилевский
6
Свежов
13
Алхазов
26
Овчинников
26
Овчинников
13
Алхазов
11
Печник
12
Пономаренко
12
Пономаренко
11
Печник
0
Новицкий
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
0
Новицкий
4
Елисеев
2
Ковба
2
Ковба
4
Елисеев
Остались в запасе
Луч
Крылья Советов
36
Андрей Акопянц
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Раис М'Боли
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
36
Андрей Акопянц
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Луч - Крылья Советов
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Максим Степанов (Томск)
Делегат:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 12:00 (прямая)
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