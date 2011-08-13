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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 13 августа 2011
Сент-Этьен
13.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
88'
С. Маршаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нанси
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
С. Диаките
Замена
Л. Нери
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Б. Траоре
ГОЛ! 1:0!
С. Маршаль
Пас отдал
И. Саади
Замена
Д. Зола
️️️️
Л. Карабуе
Желтая карточка
Ж. Клеман
Замена
Д. Бакар
️️️️
Б. Жанно
Замена
Л. Батльес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
И. Саади
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
Ж. Бризон
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
11
Жереми Клеман
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
6
Дистель Зола
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-1-2-3
16
Руффье
13
Гулам
12
Миньо
5
Маршаль
24
Перрен
23
Гилявоги
11
Клеман
20
Сако
7
Обамеянг
18
Бергессио
54
Синама-Понголь
3-5-2
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
17
Луис
4
Лотье
22
Кювилье
32
Диаките
24
Карабуе
8
Траоре
27
Бризон
15
Хаджи
9
Жанно
20
Сако
17
Нери
17
Нери
20
Сако
54
Синама-Понголь
10
Батльес
10
Батльес
54
Синама-Понголь
18
Бергессио
9
Саади
9
Саади
18
Бергессио
24
Карабуе
6
Зола
6
Зола
24
Карабуе
9
Жанно
21
Бакар
21
Бакар
9
Жанно
32
Диаките
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
32
Диаките
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
40
Жереми Жано
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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