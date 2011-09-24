Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 24 сентября 2011
Бавария
24.09.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Байер
5'
Т. Мюллер
17'
Д. ван Бюйтен
89'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
С. Сэм
Замена
М. Фридрих
️️️️
О. Топрак
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Гомес
Замена
К. Беллараби
️️️️
Д. Да Коста
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
17'
Желтая карточка
О. Топрак
ГОЛ! 2:0!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
Ф. Рибери
17'
10'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Байер
1
Бернд Лено
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛП
6
Симон Рольфес
ОП
7
Ренато Аугусто
ЦП
5
Ханно Балич
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
13
Рафинья
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
7
Рибери
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-3-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
7
Райнарц
21
Да Коста
6
Рольфес
8
Кастро
5
Балич
7
Аугусто
33
Сэм
11
Кисслинг
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
27
Гомес
14
Густаво
14
Густаво
27
Гомес
8
Кроос
10
Роббен
10
Роббен
8
Кроос
21
Топрак
2
Фридрих
2
Фридрих
21
Топрак
21
Да Коста
38
Беллараби
38
Беллараби
21
Да Коста
Остались в запасе
Бавария
Байер
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бавария - Байер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:10 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Байер
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+