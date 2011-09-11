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Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 11 сентября 2011
Вольфсбург
11.09.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
31'
М. Манджукич
82'
М. Манджукич
12'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Р. Юнссон
Замена
Ф. Крюелс
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Шефер
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
М. Хегер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
Я. Полак
️️️️
П. Окс
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
12'
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
С. Кириакос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
28
Кристиан Треш
ОП
7
Жозуэ
(К)
ОП
9
Марио Манджукич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Кирякос Пападопулос
ЦП
7
Рауль
(К)
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
38
Филипп Крюелс
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-2-3-1
1
Хитц
4
Шефер
39
Мадлунг
16
Кириакос
20
Хасебе
28
Треш
7
Жозуэ
10
Юнссон
9
Манджукич
2
Окс
29
Лакич
3-1-3-2-1
1
Ферманн
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
8
Фарфан
14
Пападопулос
90
Холтби
7
Рауль
7
Дракслер
21
Хунтелаар
9
Манджукич
38
Крюелс
38
Крюелс
9
Манджукич
2
Окс
8
Полак
8
Полак
2
Окс
10
Юнссон
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Юнссон
21
Хунтелаар
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
21
Хунтелаар
6
Хегер
14
Хурадо
14
Хурадо
6
Хегер
7
Дракслер
19
Марика
19
Марика
7
Дракслер
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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