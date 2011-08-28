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Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 28 августа 2011
Шальке-04
28.08.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
64'
Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Данте
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Л. Рупп
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Холтби
Замена
М. Леки
️️️️
М. Ханке
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
Т. Янчке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ферманн
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
2
Учида
90
Холтби
7
Дракслер
7
Рауль
21
Хунтелаар
8
Фарфан
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Данте
4
Брауверс
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Ханке
90
Холтби
6
Хегер
6
Хегер
90
Холтби
8
Фарфан
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Фарфан
7
Дракслер
19
Марика
19
Марика
7
Дракслер
9
Ханке
7
Леки
7
Леки
9
Ханке
6
Нордтвейт
10
Рупп
10
Рупп
6
Нордтвейт
25
Бобадилья
9
Де Камарго
9
Де Камарго
25
Бобадилья
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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