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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлист
Заря - Металлист: обзор матча 20 ноября 2011
Заря
20.11.2011, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 5
Завершен
Металлист
33'
Т. Лазарович
19'
М. Девич (П)
21'
Д. Кристальдо
47'
М. Девич
80'
Х. Соса (П)
90+1'
Фининьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлист
+1
Желтая карточка
Фининьо
+1
ГОЛ! 1:5!
Фининьо
Пас отдал
К. Хавьер
Замена
С. Валяев
️️️️
Эдмар
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Т. Лазарович
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Х. Соса
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Х. Соса
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
С. Силюк
️️️️
М. Билый
ГОЛ! 1:3!
М. Девич
Пас отдал
Фининьо
ГОЛ! 1:2!
Т. Лазарович
Пас отдал
В. Милько
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Д. Кристальдо
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
Пас отдал
К. Хавьер
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Девич
Желтая карточка
А. Батыщев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
9
Александр Батыщев
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Заря
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
4-4-1-1
99
Шуховцев
33
Олейник
20
Аддо
8
Мягков
29
Белый
33
Билый
14
Милько
6
Каменюка
9
Батыщев
7
Петряк
27
Лазарович
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
13
Фининьо
26
Обрадович
18
Гуйе
3
Вильягра
19
Пшеничных
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
32
Девич
9
Кристальдо
27
Лазарович
10
Хомченовский
10
Хомченовский
27
Лазарович
33
Билый
5
Силюк
5
Силюк
33
Билый
8
Эдмар
78
Валяев
78
Валяев
8
Эдмар
7
Соса
19
Торрес
19
Торрес
7
Соса
9
Кристальдо
29
Бланко
29
Бланко
9
Кристальдо
Остались в запасе
Заря
Металлист
8
Михайло Цакич
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
8
Михайло Цакич
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Металлист
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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