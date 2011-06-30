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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вараждин - Луситанс
Вараждин - Луситанс: обзор матча 30 июня 2011
Вараждин
30.06.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
5 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Луситанс
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Статистика матча Вараждин - Луситанс
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Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
- : -
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Хайдук
1 : 0
18.10.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
1 : 2
07.07.2016
Домжале
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
3 : 1
30.06.2016
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
0 : 1
09.07.2015
Вест Хэм
Лига Европы, 1 раунд
Вест Хэм
3 : 0
02.07.2015
Луситанс
Лига чемпионов, 1 раунд
ЭБ/Стреймур
5 : 1
09.07.2013
Луситанс
Информация о матче
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2025.07.23 10:29
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2017.07.03 20:32
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2015.07.02 23:50
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