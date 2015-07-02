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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Луситанс
Вест Хэм - Луситанс: обзор матча 02 июля 2015
Вест Хэм
02.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Луситанс
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вест Хэм - Луситанс
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0
0
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0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
1 : 2
07.07.2016
Домжале
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
3 : 1
30.06.2016
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
0 : 1
09.07.2015
Вест Хэм
Лига Европы, 1 раунд
Вест Хэм
3 : 0
02.07.2015
Луситанс
Лига чемпионов, 1 раунд
ЭБ/Стреймур
5 : 1
09.07.2013
Луситанс
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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Вест Хэм
Луситанс
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
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В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
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