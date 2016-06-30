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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Луситанс
Домжале - Луситанс: обзор матча 30 июня 2016
Домжале
30.06.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Луситанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Домжале - Луситанс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
1 : 2
07.07.2016
Домжале
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
3 : 1
30.06.2016
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
0 : 1
09.07.2015
Вест Хэм
Лига Европы, 1 раунд
Вест Хэм
3 : 0
02.07.2015
Луситанс
Лига чемпионов, 1 раунд
ЭБ/Стреймур
5 : 1
09.07.2013
Луситанс
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«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
Тренер «Луситанса»: «Билич, соизвольте приехать в Андорру»
2015.07.03 11:24
16
«Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы
2015.07.02 23:50
28
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