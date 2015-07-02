«Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы

Сегодня был сыгран ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы – 2015/2016. В одном из них играл представитель АПЛ «Вест Хэм», который без труда дома одолел андоррский клуб «Луситанс». С остальными результатами можно ознакомиться здесь.



2 июля, Лондон, стадион «Аптон Парк».



«Вест Хэм» (Англия) – «Луситанс» (Андорра) – 3:0 (2:0).

Голы: 1:0 – Сахо, 40; 2:0 – Сахо, 45+2; 3:0 – Томкинс, 58.



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