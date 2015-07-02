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    • «Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы

    «Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы

    Сегодня был сыгран ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы – 2015/2016. В одном из них играл представитель АПЛ «Вест Хэм», который без труда дома одолел андоррский клуб «Луситанс». С остальными результатами можно ознакомиться здесь.

    2 июля, Лондон, стадион «Аптон Парк».

    «Вест Хэм» (Англия) – «Луситанс» (Андорра) – 3:0 (2:0).
    Голы: 1:0 – Сахо, 40; 2:0 – Сахо, 45+2; 3:0 – Томкинс, 58.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2015 23:50
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    Комментарии (29)
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    леша1106
    1435892118
    позор 2-0 на большее не смогли
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    kvm5
    1435892167
    Вполне могут дойти до группового этапа
    Ответить
    леша1106
    1435892179
    точнее3-0))))
    Ответить
    cska plus
    1435894458
    в этом списке Вест Хэм самая сильная команда!
    Ответить
    БарсаДав
    1435897310
    А почему когда Барселона выигрывает с таким счетом (3-0), пишут \"Барселона разгромила\"...
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    нечитайло
    1435897857
    без сомненья
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    Die Roten
    1435912417
    молодцы.
    Ответить
    DXTK
    1435919567
    Спокойно будто бы с чашечкой кофя в руках, Победившая команда расправилась со своим соперником, здесь не столько важен счет сколко поведение игроков на поле. А 3-0 это еще и классическая формулировка разгрома Андоррская команда могла бы отказаться и счет был бы тем же 3-0 но они решили заслужить это поражение официльно.
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    Quaresmа_7
    1436221724
    ХОРОШО
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    ologreds
    1694997680
    numo434639
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