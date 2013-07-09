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Лига чемпионов 2026/2027
ЭБ/Стреймур - Луситанс
ЭБ/Стреймур - Луситанс: обзор матча 09 июля 2013
ЭБ/Стреймур
09.07.2013, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
5 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Луситанс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЭБ/Стреймур - Луситанс
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0
0
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0
0
Матчи команд
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 2
31.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Вестур
0 : 0
10.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б68 Тофтир
2 : 3
19.09.2026
ЭБ/Стреймур
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
1 : 2
07.07.2016
Домжале
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
3 : 1
30.06.2016
Луситанс
Лига Европы, 1 раунд
Луситанс
0 : 1
09.07.2015
Вест Хэм
Лига Европы, 1 раунд
Вест Хэм
3 : 0
02.07.2015
Луситанс
Лига чемпионов, 1 раунд
ЭБ/Стреймур
5 : 1
09.07.2013
Луситанс
Информация о матче
Стадион:
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Луситанс
Тренер «Луситанса»: «Билич, соизвольте приехать в Андорру»
2015.07.03 11:24
16
«Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы
2015.07.02 23:50
28
Тренер «Луситанса»: «Билич, соизвольте приехать в Андорру»
2015.07.03 11:24
16
«Вест Хэм» справился с андоррской командой в рамках Лиги Европы
2015.07.02 23:50
28
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