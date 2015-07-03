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    Тренер «Луситанса»: «Билич, соизвольте приехать в Андорру»

    Главный тренер андоррского «Луситанса» Хави Роура посетовал на отсутствие на скамейке запасных рулевого «Вест Хэма» Славена Билича во время вчерашнего матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, напомним, завершилась победой англичан – 3:0.

    «Печально, что тренера соперника не было на игре по непонятным причинам. Видимо, мы просто ему неинтересны. Особенный Славен Билич, соизвольте хотя бы приехать в Андорру на ответную игру», – сказал Роура.

    Второй матч между оппонентами состоится 9-го июля.

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    Источник: BBC

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    03.07.2015 11:24
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    Комментарии (17)
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    HULL_TIGR
    1435914583
    В моем стиле тренирует Билич. Только я заочно, посредством писем тренирую 7 команд, а еще 15 консультирую.
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    shinnik
    1435914717
    Там проезд не оплачивают...
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    LESTER68
    1435915078
    Тренировки иногда проводит простой тренер
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    ave80
    1435916106
    Тебе то какая разница, есть там тренер, нету его... 11 человек против твоих на поле вышли - играйте!
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    Медный купоpос
    1435916807
    даже Волера не гнушался лично огребать от Сакт-Галлена и Тосно!
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    sir_Alex
    1435919985
    В этом, видимо, причина поражения \"Луситанса\"
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    Ле Тиссье
    1435921128
    Неуважительно
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    nahan
    1435977970
    Обязательно будет в ответном матче...
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    Cool-Kurt Angle
    1436092288
    Андоррцы какие-то пафосные чтоль,но откуда это все
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    ologreds
    1694997677
    numo434682
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