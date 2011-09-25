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КАМАЗ - Урал

25.09.2011, Воскресенье, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ФНЛ, 30 тур КАМАЗ - Урал
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 10 тур
18 мая, среда 18:00 Урал 2:3 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2010
31 тур
22 сентября, среда 17:00 Урал 1:1 КАМАЗ
11 тур
21 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2009
38 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Урал 0:3 КАМАЗ
18 тур
27 июня, суббота 18:00 КАМАЗ 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
32 тур
8 сентября, понедельник 17:00 Урал 1:3 КАМАЗ
12 тур
18 мая, воскресенье 18:00 КАМАЗ 2:1 Урал
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Урал 1:0 КАМАЗ
14 тур
3 июля, среда 00:00 КАМАЗ 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 КАМАЗ 4:0 Урал
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Урал 0:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
25 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 КАМАЗ 0:0 Урал
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Урал 0:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Урал 4:1 КАМАЗ
2 тур
13 марта, суббота 00:00 КАМАЗ 3:1 Урал
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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