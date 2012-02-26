Арсенал - Тоттенхэм

|7 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|28 тур
|20 апреля, среда
|22:45
|Тоттенхэм
|3:3
|Арсенал
|14 тур
|20 ноября, суббота
|15:45
|Арсенал
|2:3
|Тоттенхэм
|34 тур
|14 апреля, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|11 тур
|31 октября, суббота
|15:45
|Арсенал
|3:0
|Тоттенхэм
|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Арсенал
|10 тур
|29 октября, среда
|23:00
|Арсенал
|4:4
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|28
|5
|5
|93:29
|+64
|89
|2.
|Манчестер Юн
|38
|28
|5
|5
|89:33
|+56
|89
|3.
|Арсенал
|38
|21
|7
|10
|74:49
|+25
|70
|4.
|Тоттенхэм
|38
|20
|9
|9
|66:41
|+25
|69
|5.
|Ньюкасл
|38
|19
|8
|11
|56:51
|+5
|65
|6.
|Челси
|38
|18
|10
|10
|65:46
|+19
|64
|7.
|Эвертон
|38
|15
|11
|12
|50:40
|+10
|56
|8.
|Ливерпуль
|38
|14
|10
|14
|47:40
|+7
|52
|9.
|Фулхэм
|38
|14
|10
|14
|48:51
|-3
|52
|10.
|Вест Бромвич
|38
|13
|8
|17
|45:52
|-7
|47
|11.
|Суонси
|38
|12
|11
|15
|44:51
|-7
|47
|12.
|Норвич Сити
|38
|12
|11
|15
|52:66
|-14
|47
|13.
|Сандерленд
|38
|11
|12
|15
|45:46
|-1
|45
|14.
|Сток Сити
|38
|11
|12
|15
|36:53
|-17
|45
|15.
|Уиган
|38
|11
|10
|17
|42:62
|-20
|43
|16.
|Астон Вилла
|38
|7
|17
|14
|37:53
|-16
|38
|17.
|КПР
|38
|10
|7
|21
|43:66
|-23
|37
|18.
|Болтон
|38
|10
|6
|22
|46:77
|-31
|36
|19.
|Блэкберн
|38
|8
|7
|23
|48:78
|-30
|31
|20.
|Вулверхэмптон
|38
|5
|10
|23
|40:82
|-42
|25