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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 05 ноября 2011
Манчестер Юнайтед
05.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
45+2'
У. Браун (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Замена
Фабио
️️️️
Д. Флетчер
+2
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Джи Сун
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Уэлбек
+3
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Браун
+2
Желтая карточка
С. Ларссон
Травма
К. Ричардсон
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Уикхэм
Травма
К. Уикхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-1-3
1
Линдегаард
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
4
Джонс
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
17
Нани
18
Уэлбек
32
Руни
14
Чичарито
4-4-2
27
Вествуд
27
Бардсли
30
Браун
6
Тернер
15
Ричардсон
7
Ларссон
6
Каттермол
4
Коулбэк
29
Сессеньон
32
Бендтнер
13
Уикхэм
24
Флетчер
2
Фабио
2
Фабио
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
10
Бербатов
10
Бербатов
18
Уэлбек
29
Сессеньон
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
29
Сессеньон
4
Коулбэк
7
Мейлер
7
Мейлер
4
Коулбэк
13
Уикхэм
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
13
Уикхэм
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
31
Тревор Карсон
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
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