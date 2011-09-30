Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Динамо (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 30 сентября 2011
Динамо (мол)
30.09.2011, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
5 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
20'
А. Епуряну
27'
Ф. Смолов
60'
А. Панюков
69'
А. Гатагов
86'
К. Акопян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 5:0!
К. Акопян
Пас отдал
В. Шпырев
Замена
М. Серегин
️️️️
И. Пикущак
Замена
Х. Ахриев
️️️️
А. Безгласный
Замена
А. Адамян
️️️️
М. Ермаков
Замена
К. Акопян
️️️️
О. Валов
Замена
Е. Пузин
️️️️
Е. Фролов
Замена
В. Шпырев
️️️️
А. Панюков
ГОЛ! 4:0!
А. Гатагов
Пас отдал
А. Панюков
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Сапета
ГОЛ! 3:0!
А. Панюков
Желтая карточка
М. Ермаков
Замена
Н. Галкин
️️️️
М. Гарипов
Замена
Ф. Гук
️️️️
С. Хмелевской
Замена
Р. Саунин
️️️️
Н. Марков
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Епуряну
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
И. Шитов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Гатагов
ГОЛ! 1:0!
А. Епуряну
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Карен Акопян
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
47
Франц Гук
ЦЗ
52
Роман Саунин
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
5
Сергеев
17
Иванов
24
Епуряну
24
Шитов
9
Гатагов
17
Комисов
41
Сапета
88
Валов
90
Смолов
11
Панюков
3-5-1-1
31
Пчелинцев
13
Марков
92
Янковский
2
Хмелевской
59
Ермаков
77
Кокоскерия
35
Безгласный
17
Мигел
45
Гарипов
91
Зайка
10
Пикущак
41
Сапета
99
Жабкин
99
Жабкин
41
Сапета
88
Валов
19
Акопян
19
Акопян
88
Валов
11
Панюков
20
Шпырев
20
Шпырев
11
Панюков
39
Фролов
22
Пузин
22
Пузин
39
Фролов
24
Шитов
28
Ротенберг
28
Ротенберг
24
Шитов
90
Смолов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
90
Смолов
24
Епуряну
80
Тащи
80
Тащи
24
Епуряну
2
Хмелевской
47
Гук
47
Гук
2
Хмелевской
45
Гарипов
14
Галкин
14
Галкин
45
Гарипов
13
Марков
52
Саунин
52
Саунин
13
Марков
59
Ермаков
31
Адамян
31
Адамян
59
Ермаков
35
Безгласный
21
Ахриев
21
Ахриев
35
Безгласный
10
Пикущак
15
Серегин
15
Серегин
10
Пикущак
Остались в запасе
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Динамо (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+