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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Анжи (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 25 сентября 2011
Анжи (мол)
25.09.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
42'
Ш. Мухаммад
5'
М. Тагилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Замена
А. Абухажиев
️️️️
Т. Исламов
Замена
Ш. Мальцагов
️️️️
А. Солтаев
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Курбанов
Замена
М. Разаков
️️️️
И. Абдулавов
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
М. Курбанов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
Ю. Удунян
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
М. Селимсултанов
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
С. Барзукаев
Желтая карточка
И. Сулейманов
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Тагилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
59
Руслан Кантаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
94
Махаммад Селимсултанов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Анжи (мол)
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
41
Магомед Разаков
ЦФ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
79
Шамиль Мальцагов
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
3-5-2
1
Дженетов
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
21
Илуридзе
99
Абдулавов
2-5-1-2
27
Асаев
97
Тагиров
4
Тагилов
42
Тохосашвили
94
Барзукаев
50
Ашаханов
39
Давлетмурзаев
76
Солтаев
59
Кантаев
94
Селимсултанов
51
Исламов
44
Удунян
47
Джангишиев
47
Джангишиев
44
Удунян
99
Абдулавов
41
Разаков
41
Разаков
99
Абдулавов
44
Курбанов
11
Магомедов
11
Магомедов
44
Курбанов
17
Мирзабеков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
17
Мирзабеков
51
Исламов
63
Абухажиев
63
Абухажиев
51
Исламов
76
Солтаев
79
Мальцагов
79
Мальцагов
76
Солтаев
94
Селимсултанов
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
94
Селимсултанов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
Остались в запасе
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Анжи (мол) - Ахмат (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Анжи (мол)
Ахмат (мол)
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