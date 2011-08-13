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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Спартак М (мол) - Анжи (мол): обзор матча 13 августа 2011
Спартак М (мол)
13.08.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 1
Завершен
Анжи (мол)
18'
К. Савичев
72'
Д. Кутин
8'
А. Исах Элиакву (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Замена
Т. Букия
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
А. Гераев
️️️️
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
Г. Гаджиев
Замена
И. Леонтьев
️️️️
К. Савичев
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Д. Кутин
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Кухарчук
ГОЛ! 2:1!
Д. Кутин
Замена
А. Федчук
️️️️
Ф. Озобич
Замена
А. Пуцко
️️️️
И. Хомуха
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
М. Курбанов
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Валикаев
ГОЛ! 1:1!
К. Савичев
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Исах Элиакву
Желтая карточка
М. Дженетов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Анжи (мол)
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-2-3-2
12
Заболотный
4
Савичев
22
Хомуха
21
Ходырев
5
Кутин
18
Паршивлюк
88
Киреев
5
Валикаев
8
Самсонов
19
Озобич
7
Каюмов
4-3-1-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
35
Клява
15
Гусейнов
44
Курбанов
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
44
Кухарчук
33
Элиакву
92
Мирзаев
5
Валикаев
10
Альшин
10
Альшин
5
Валикаев
Альшин
10
Букия
10
Букия
Альшин
22
Хомуха
15
Пуцко
15
Пуцко
22
Хомуха
5
Кутин
44
Фадеев
44
Фадеев
5
Кутин
4
Савичев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
4
Савичев
19
Озобич
10
Федчук
10
Федчук
19
Озобич
44
Курбанов
47
Джангишиев
47
Джангишиев
44
Курбанов
92
Мирзаев
83
Гераев
83
Гераев
92
Мирзаев
98
Гаджиев
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
98
Гаджиев
44
Кухарчук
99
Абдулавов
99
Абдулавов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Анжи (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
24
Джамал Расулов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
24
Джамал Расулов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Спартак М (мол) - Анжи (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
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2 : 2
23.10.2026
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
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Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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