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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Рединг
Манчестер Сити - Рединг: обзор матча 13 марта 2011
Манчестер Сити
13.03.2011, воскресенье, 19:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Рединг
75'
М. Ричардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Рединг
Замена
Д. Боята
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
+3
Травма
М. Ричардс
+2
Замена
Б. Ховард
️️️️
Д. Табб
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Хант
ГОЛ! 1:0!
М. Ричардс
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
М. Балотелли
️️️️
П. Виейра
Желтая карточка
Ш. Лонг
Травма
П. Виейра
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. МакАнуфф
Желтая карточка
М. Ричардс
Желтая карточка
В. Компани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Давид Сильва
АП
34
Найджел Де Йонг
ПП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
18
Джей Табб
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
(К)
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Рединг
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Энди Гриффин
ЦЗ
8
Джейк Тэйлор
ЦП
20
Брайн Ховард
ЦП
18
Саймон Чёрч
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
42
Туре
0
Виейра
34
Де Йонг
21
Сильва
32
Тевес
4-4-2
29
МакКарти
18
Табб
26
Гуннарссон
6
Хизанишвили
14
Харт
0
Кебе
8
Лейгертвуд
68
Карачан
11
МакАнуфф
16
Хант
7
Лонг
98
Райт-Филлипс
28
Боята
28
Боята
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
18
Бэрри
18
Бэрри
34
Де Йонг
0
Виейра
45
Балотелли
45
Балотелли
0
Виейра
18
Табб
20
Ховард
20
Ховард
18
Табб
16
Хант
18
Чёрч
18
Чёрч
16
Хант
11
МакАнуфф
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
11
МакАнуфф
Остались в запасе
Манчестер Сити
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
29
Абдул Разак
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
8
Джейк Тэйлор
ЦП
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
29
Абдул Разак
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
8
Джейк Тэйлор
ЦП
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Манчестер Сити - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:40 (прямая)
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