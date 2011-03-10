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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Зенит
Твенте - Зенит: обзор матча 10 марта 2011
Твенте
10.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Зенит
25'
Л. де Йонг
56'
Д. Ландзаат
90+2'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Зенит
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
+2
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Ионов
Замена
О. Джон
️️️️
Э. Байрами
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Ф. Дуглас
ГОЛ! 2:0!
Д. Ландзаат
Желтая карточка
Ф. Мейра
Желтая карточка
Б. Алвеш
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Данни
ЛФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
5
Буйссе
6
Дуглас
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Брама
16
Янссен
7
Ландзаат
89
Шадли
26
де Йонг
11
Байрами
4-3-1-2
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Мейра
3
Лукович
18
Зырянов
27
Денисов
15
Широков
11
Ионов
27
Лазович
10
Данни
11
Байрами
15
Джон
15
Джон
11
Байрами
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
11
Ионов
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Ионов
Остались в запасе
Твенте
Зенит
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Твенте - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Дэррен Кэнн (оба - Англия)
Дополнительные помощники:
Энтони Тейлор
Майкл Оливер (оба - Англия)
Резервный судья:
Ли Проберт (Англия)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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