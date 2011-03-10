Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Рейнджерс
ПСВ - Рейнджерс: обзор матча 10 марта 2011
ПСВ
10.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Рейнджерс
Замена
О. Баккал
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Г. Уайлд
️️️️
К. Лафферти
Желтая карточка
К. Лафферти
Замена
Д. Куверманс
️️️️
М. Берг
Замена
В. Вайсс
️️️️
Э. Диуф
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
24
Орландо Энгелаар
(К)
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
17
Джермейн Ленс
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
3
Дэвид Уэйр
(К)
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ПЗ
41
Кайл Хаттон
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
9
Кайл Лафферти
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Даррен Коул
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
15
Дэвид Хили
ЦФ
4-4-1-1
15
Исакссон
33
Питерс
6
Марсело
3
Баума
11
Манолев
10
Джуджак
24
Энгелаар
13
Хатчинсон
17
Ленс
11
Тойвонен
33
Берг
3-2-4-1
1
Александер
3
Уэйр
5
Бартли
24
Бугерра
12
Фостер
3
Уиттакер
9
Лафферти
10
Дэвис
8
Эду
41
Хаттон
21
Диуф
11
Тойвонен
17
Баккал
17
Баккал
11
Тойвонен
33
Берг
0
Куверманс
0
Куверманс
33
Берг
9
Лафферти
11
Уайлд
11
Уайлд
9
Лафферти
21
Диуф
7
Вайсс
7
Вайсс
21
Диуф
Остались в запасе
ПСВ
Рейнджерс
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
20
Даррен Коул
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Остались в запасе
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
20
Даррен Коул
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча ПСВ - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
ПСВ
Рейнджерс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+