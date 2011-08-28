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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 28 августа 2011
Кубань (ЛФЛ)
28.08.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
36'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Желтая карточка
Д. Сычев
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Желтая карточка
Ф. Кубик
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
Д. Лоськов
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Майкон
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Д. Варга
Замена
Р. Бугаев
️️️️
М. Комков
Замена
Д. Сычев
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Г. Букур
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Замена
А. Фильцов
️️️️
Гилерме
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ПЗ
16
Марко Нэ
ЛП
40
Дачиан Варга
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Георге Букур
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-4-2
31
Беленов
15
Жавнерчик
34
Козлов
26
Бендзь
14
Рогочий
16
Нэ
40
Варга
8
Тлисов
10
Комков
11
Букур
90
Траоре
3-3-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
3
Да Кошта
20
Игнатьев
23
Тарасов
59
Иванов
88
Глушаков
21
Оздоев
11
Майкон
10
Кайседо
10
Комков
8
Бугаев
8
Бугаев
10
Комков
40
Варга
7
Кубик
7
Кубик
40
Варга
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
1
Гилерме
1
Фильцов
1
Фильцов
1
Гилерме
20
Игнатьев
10
Лоськов
10
Лоськов
20
Игнатьев
10
Кайседо
0
Сычев
0
Сычев
10
Кайседо
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Семёнов Вячеслав
Воронцов Алексей.
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:45 (прямая)
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