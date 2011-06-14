Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 июня 2011
Крылья Советов
14.06.2011, вторник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
58'
Н. Печник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
+2
Желтая карточка
Л. Траоре
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
А. Будаков
Замена
В. Приёмов
️️️️
А. Елисеев
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
И. Падерин
Замена
И. Падерин
️️️️
Д. Цораев
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Сквернюк
ГОЛ! 1:0!
Н. Печник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
6
Давид Цораев
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
8
Антон Бобер
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
10
Игорь Падерин
ЦП
4-4-2
23
М'Боли
0
Новицкий
25
Концедалов
0
Таранов
12
Пономаренко
23
Соснин
4
Елисеев
42
Кириллов
36
Самсонов
11
Печник
99
Савин
4-5-1
98
Будаков
34
Козлов
14
Рогочий
5
Армаш
8
Бугаев
6
Цораев
55
Кулик
16
Нэ
23
Сквернюк
40
Варга
90
Траоре
42
Кириллов
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
42
Кириллов
4
Елисеев
80
Приёмов
80
Приёмов
4
Елисеев
23
Сквернюк
11
Букур
11
Букур
23
Сквернюк
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
6
Цораев
10
Падерин
10
Падерин
6
Цораев
Остались в запасе
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+