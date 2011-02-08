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Расписание матчей
Румыния - Украина
Румыния - Украина: обзор матча 08 февраля 2011
Румыния
08.02.2011, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Украина
32'
Д. Алекса
43'
Д. Алекса
22'
Я. Ракицкий
30'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Румыния - Украина
ГОЛ!
Р. Ротань
2:4
ГОЛ!
Р. Рац
2:3
Пенальти не реализован!
О. Гусев
ГОЛ!
Л. Ганя
1:3
ГОЛ!
А. Кравец
0:3
Пенальти не реализован!
П. Папп
ГОЛ!
А. Тимощук
0:2
Пенальти не реализован!
Я. Зику
ГОЛ!
А. Ярмоленко
0:1
+3
Замена
А. Шовковский
️️️️
А. Пятов
Замена
Ю. Апостол
️️️️
Г. Мурешан
Желтая карточка
А. Кравец
Желтая карточка
В. Мафтей
Замена
Л. Ганя
️️️️
С. Сбурля
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
А. Милевский
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Р. Ротань
️️️️
Т. Степаненко
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
С. Илие
️️️️
М. Роман
Замена
Я. Зику
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
В. Федорив
Замена
Н. Морозюк
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 2:2!
Д. Алекса
Пас отдал
Ч. Деяк
Желтая карточка
О. Гусев
ГОЛ! 1:2!
Д. Алекса
Пас отдал
Р. Рац
ГОЛ! 0:2!
А. Милевский
Пас отдал
М. Девич
Желтая карточка
Ч. Деяк
ГОЛ! 0:1!
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Рэзван Рац
(К)
ЛЗ
2
Паул Папп
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
17
Чиприан Деяк
ЛП
0
Дан Алекса
ЦП
0
Габриэль Мурешан
ЦП
14
Михай Роман
ПП
17
Георге Букур
ЦФ
0
Сабрин Сбурля
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
0
Виталий Федорив
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
8
Александр Алиев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
0
Силвиу Илие
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
0
Корнел Рыпэ
ПЗ
27
Янис Зику
ЦП
4
Юлиан Апостол
ЦП
0
Ливиу Ганя
ЦФ
Украина
1
Александр Шовковский
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
4-4-2
1
Пантилимон
3
Рац
2
Папп
16
Гардош
2
Мафтей
17
Деяк
0
Алекса
0
Мурешан
14
Роман
0
Сбурля
17
Букур
4-1-2-1-2
12
Пятов
9
Гусев
5
Чигринский
20
Ракицкий
0
Федорив
6
Степаненко
8
Алиев
4
Тимощук
10
Коноплянка
15
Милевский
22
Девич
17
Букур
27
Зику
27
Зику
17
Букур
0
Сбурля
0
Ганя
0
Ганя
0
Сбурля
14
Роман
0
Илие
0
Илие
14
Роман
0
Мурешан
4
Апостол
4
Апостол
0
Мурешан
12
Пятов
1
Шовковский
1
Шовковский
12
Пятов
22
Девич
9
Морозюк
9
Морозюк
22
Девич
6
Степаненко
14
Ротань
14
Ротань
6
Степаненко
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Алиев
22
Кравец
22
Кравец
8
Алиев
Остались в запасе
Румыния
Украина
23
Силвиу Лунг
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
0
Корнел Рыпэ
ПЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
23
Силвиу Лунг
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
0
Корнел Рыпэ
ПЗ
Остались в запасе
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Румыния - Украина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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