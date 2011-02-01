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Расписание матчей
Русенборг - Спартак
Русенборг - Спартак: обзор матча 01 февраля 2011
Русенборг
01.02.2011, вторник, 18:00
Copa del Sol, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Спартак
5'
М. Мольдскред
16'
Р. Прица
31'
М. Ямтфалл
74'
Т. Ольсен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Русенборг - Спартак
Замена
М. Бакенга
️️️️
М. Мольдскред
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Ф. Озобич
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Лаго
️️️️
С. Вангберг
Замена
Джано
️️️️
Алекс
ГОЛ! 4:0!
Т. Ольсен
Замена
Т. Ольсен
️️️️
Р. Прица
Замена
Е. Филипенко
️️️️
М. Рохо
Замена
Ф. Винснес
️️️️
Й. Хейланд
Замена
М. Бьярсмюр
️️️️
Г. Осен
Замена
Ибсон
️️️️
Н. Дринчич
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 3:0!
М. Ямтфалл
ГОЛ! 2:0!
Р. Прица
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Мольдскред
Пас отдал
М. Лустиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Никола Дринчич
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Джано
АП
4-3-3
1
Эрлунд
3
Дорсин
23
Лустиг
4
Вангберг
14
Хейланд
23
Осен
7
Хенриксен
5
Скьельбред
22
Прица
5
Мольдскред
10
Ямтфалл
4-2-3-1
31
Беленов
34
Макеев
5
Рохо
17
Сухи
9
Комбаров
18
Дринчич
5
Кариока
91
Яковлев
12
Алекс
46
МакГиди
22
Дзюба
4
Вангберг
17
Лаго
17
Лаго
4
Вангберг
23
Осен
30
Бьярсмюр
30
Бьярсмюр
23
Осен
14
Хейланд
8
Винснес
8
Винснес
14
Хейланд
22
Прица
7
Ольсен
7
Ольсен
22
Прица
5
Мольдскред
90
Бакенга
90
Бакенга
5
Мольдскред
34
Макеев
23
Комбаров
23
Комбаров
34
Макеев
5
Рохо
24
Филипенко
24
Филипенко
5
Рохо
18
Дринчич
80
Ибсон
80
Ибсон
18
Дринчич
22
Дзюба
19
Озобич
19
Озобич
22
Дзюба
12
Алекс
7
Джано
7
Джано
12
Алекс
Остались в запасе
Русенборг
Спартак
26
Эрик Братен
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
26
Эрик Братен
ВР
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Русенборг - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:55 (прямая)
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