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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 января 2011
Саутгемптон
29.01.2011, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
Р. Чаплоу
66'
М. Оуэн
77'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
+3
Замена
О. Гоберн
️️️️
Р. Чаплоу
Замена
Д. Н'Гуэссан
️️️️
Жули
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Р. Диксон
️️️️
Л. Барнард
ГОЛ! 1:1!
М. Оуэн
Пас отдал
Г. Обертан
Замена
Нани
️️️️
Андерсон
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Гибсон
Замена
У. Браун
️️️️
Фабио
ГОЛ! 1:0!
Р. Чаплоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
33
Бартош Биалковски
ВР
20
Дэн Хардинг
ЛЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
23
Дэнни Баттерфилд
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Жули
АП
28
Ли Барнард
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ПП
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Райан Диксон
ЦЗ
16
Аарон Мартин
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
27
Оскар Гоберн
ПП
12
Дэни Н'Гуэссан
ПВ
29
Райн Добл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Биалковски
20
Хардинг
6
Фонте
3
Сиборн
23
Баттерфилд
14
Шнейдерлен
18
Чаплоу
21
Окслэд-Чемберлен
21
Жули
17
Ламберт
28
Барнард
4-4-2
1
Линдегаард
16
О'Ши
35
Эванс
6
Смоллинг
2
Фабио
24
Гибсон
28
Андерсон
22
Скоулз
32
Обертан
10
Оуэн
14
Чичарито
28
Барнард
3
Диксон
3
Диксон
28
Барнард
18
Чаплоу
27
Гоберн
27
Гоберн
18
Чаплоу
21
Жули
12
Н'Гуэссан
12
Н'Гуэссан
21
Жули
2
Фабио
30
Браун
30
Браун
2
Фабио
24
Гибсон
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Гибсон
28
Андерсон
17
Нани
17
Нани
28
Андерсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
16
Аарон Мартин
ЦЗ
29
Райн Добл
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
16
Аарон Мартин
ЦЗ
29
Райн Добл
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
Посещаемость:
28400 из 32689 зрителей (86%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:10 (прямая)
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