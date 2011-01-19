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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 19 января 2011
Бетис
19.01.2011, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Барселона
2'
Х. Молина
7'
Х. Молина
45+2'
Арсу
38'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Барселона
Замена
Жеффрен
️️️️
Б. Кркич
Замена
Израель
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Э. Абидаль
️️️️
И. Афеллай
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Замена
Ф. Вега
️️️️
Э. Кальвенте
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Ириней
Желтая карточка
Исидоро
ГОЛ! 3:1!
Арсу
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
Э. Кальвенте
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
С. Севилья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
25
Арсу
ПП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бетис
13
Брима Разак
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
22
Хуанма
ЛВ
6
Родри
ЦП
37
Израель
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
15
Роверсио
4
Беленгуэр
17
Исидоро
24
Кальвенте
8
Севилья
0
Ириней
25
Арсу
9
Перейра
19
Молина
4-3-1-2
13
Пинто
3
Адриано
3
Пике
22
Милито
17
Максвелл
20
Кейта
6
Хави
14
Маскерано
10
Месси
17
Афеллай
9
Кркич
19
Молина
37
Израель
37
Израель
19
Молина
24
Кальвенте
3
Вега
3
Вега
24
Кальвенте
0
Ириней
87
Каньяс
87
Каньяс
0
Ириней
17
Афеллай
22
Абидаль
22
Абидаль
17
Афеллай
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
9
Кркич
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Кркич
Остались в запасе
Бетис
Барселона
6
Родри
ЦП
13
Брима Разак
ВР
22
Хуанма
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
26
Виктор Вальдес
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
6
Родри
ЦП
13
Брима Разак
ВР
22
Хуанма
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бетис - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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