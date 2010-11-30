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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Уиган Атлетик
Арсенал - Уиган Атлетик: обзор матча 30 ноября 2010
Арсенал
30.11.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
10
Карлос Вела
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
8
Ронни Стам
ЛЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЛП
26
Бен Уотсон
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Мэйнор Фигероа
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
5
Джуру
6
Косиельни
27
Эбуэ
10
Уилшир
15
Денилсон
32
Уолкотт
10
Вела
32
Бендтнер
32
ван Перси
4-1-4-1
26
Аль-Хабси
13
Колдуэлл
2
Гохури
21
Алькарас
8
Стам
26
Уотсон
11
Мозес
3
Фигероа
11
МакАртур
6
Томас
17
Боселли
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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