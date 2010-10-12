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Расписание матчей
Хорватия (мол.) - Испания (мол)
Хорватия (мол.) - Испания (мол): обзор матча 12 октября 2010
Хорватия (мол.)
12.10.2010, вторник, 18:00
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Испания (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия (мол.) - Испания (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия (мол.)
3 : 2
22.03.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
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31.05.2021
Хорватия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Хорватия (мол.)
1 : 2
31.03.2021
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия (мол.)
3 : 2
28.03.2021
Швейцария (мол.)
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Испания (мол)
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21.06.2025
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17.06.2025
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