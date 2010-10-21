Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Русенборг
Атлетико - Русенборг: обзор матча 21 октября 2010
Атлетико
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
17'
Д. Годин
66'
С. Агуэро
78'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Русенборг
Замена
М. Ямтфалл
️️️️
С. Иверсен
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Замена
Буба
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
С. Агуэро
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
П. Скьельбред
Замена
Л. Переа
️️️️
Х. Валера
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
29
Осей Овисау
ЦП
90
Буба
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
4-4-2
1
Жоэль
16
Луис
20
Валера
2
Годин
30
Уйфалуши
20
Симау
19
Рейес
5
Тиагу
12
Ассунсао
10
Форлан
19
Коста
4-3-3
1
Эрлунд
15
Демидов
23
Лустиг
30
Бьярсмюр
3
Дорсин
5
Скьельбред
7
Хенриксен
6
Аннан
5
Мольдскред
11
Иверсен
22
Прица
20
Валера
21
Переа
21
Переа
20
Валера
10
Форлан
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Форлан
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
11
Иверсен
10
Ямтфалл
10
Ямтфалл
11
Иверсен
5
Скьельбред
90
Буба
90
Буба
5
Скьельбред
Остались в запасе
Атлетико
Русенборг
4
Марио Суарес
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
29
Осей Овисау
ЦП
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
6
Роар Странl
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
29
Осей Овисау
ЦП
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
6
Роар Странl
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Русенборг
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+