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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Хетафе
Янг Бойз - Хетафе: обзор матча 30 сентября 2010
Янг Бойз
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
11'
Д. Дежен
64'
Д. Дежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Хетафе
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
К. Хохштрассер
️️️️
М. Костанцо
Замена
А. Регаццони
️️️️
С. Лулич
Замена
П. Риос
️️️️
А. Колунга
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Э. Маюка
Замена
А. Сардинеро
️️️️
М. Торрес
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ! 2:0!
Д. Дежен
Замена
Д. Парехо
️️️️
П. Москера
ГОЛ! 1:0!
Д. Дежен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
20
Мику
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
4-5-1
1
Вельфли
17
Шпихер
16
Аффольтер
3
Эль-Жемаль
13
Неф
19
Лулич
23
Суттер
16
Костанцо
6
Дубе
7
Дежен
24
Маюка
4-3-3
19
Устари
3
Марио
23
Торрес
5
Маркано
2
Мане
8
Борха
5
Москера
4
Санчес
25
Альбин
27
Колунга
20
Мику
19
Лулич
34
Регаццони
34
Регаццони
19
Лулич
16
Костанцо
30
Хохштрассер
30
Хохштрассер
16
Костанцо
24
Маюка
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
24
Маюка
5
Москера
10
Парехо
10
Парехо
5
Москера
27
Колунга
16
Риос
16
Риос
27
Колунга
23
Торрес
77
Сардинеро
77
Сардинеро
23
Торрес
Остались в запасе
Янг Бойз
Хетафе
1
Роман Бюрки
ВР
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
13
Жорди Кодина
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Янг Бойз - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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