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Расписание матчей
Польша - Украина
Польша - Украина: обзор матча 04 сентября 2010
Польша
04.09.2010, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Украина
41'
И. Йелень
90+2'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Польша - Украина
+2
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
А. Федецкий
Замена
Э. Смолярек
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
А. Боруц
Замена
Д. Кожанов
️️️️
А. Романчук
Замена
М. Рыбус
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
И. Худобяк
️️️️
О. Красноперов
Замена
Р. Левандовски
️️️️
М. Ивански
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Шевченко
Замена
В. Полевой
️️️️
А. Алиев
Замена
А. Воронин
️️️️
М. Девич
Замена
А. Матушик
️️️️
Т. Бандровски
Замена
Д. Кулаков
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Артур Боруц
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
0
Михал Жевлаков
(К)
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
19
Томаш Бандровски
ЛП
11
Рафал Муравски
ОП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
17
Славомир Пешко
ПП
17
Иренеуш Йелень
ЦФ
20
Мацей Ивански
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
0
Олег Красноперов
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Александр Алиев
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Адам Матушик
ЦП
7
Эби Смолярек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
16
Евгений Чеберячко
ЦЗ
0
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
0
Денис Кулаков
ПЗ
0
Денис Кожанов
ЦП
0
Игорь Худобяк
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
4-1-3-2
12
Боруц
0
Бениш
0
Жевлаков
6
Войтковяк
20
Пищек
11
Муравски
19
Бандровски
16
Блащиковски
17
Пешко
20
Ивански
17
Йелень
4-1-3-2
12
Пятов
17
Федецкий
3
Хачериди
17
Михалик
2
Романчук
4
Тимощук
9
Гусев
8
Алиев
0
Красноперов
22
Девич
7
Шевченко
17
Йелень
7
Смолярек
7
Смолярек
17
Йелень
16
Блащиковски
13
Рыбус
13
Рыбус
16
Блащиковски
19
Бандровски
6
Матушик
6
Матушик
19
Бандровски
20
Ивански
9
Левандовски
9
Левандовски
20
Ивански
8
Алиев
0
Полевой
0
Полевой
8
Алиев
9
Гусев
0
Кулаков
0
Кулаков
9
Гусев
2
Романчук
0
Кожанов
0
Кожанов
2
Романчук
0
Красноперов
0
Худобяк
0
Худобяк
0
Красноперов
7
Шевченко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Шевченко
22
Девич
10
Воронин
10
Воронин
22
Девич
Остались в запасе
Польша
Украина
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Главный тренер
Ян Урбан
23
Андрей Дикань
ВР
16
Евгений Чеберячко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
16
Евгений Чеберячко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Польша - Украина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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