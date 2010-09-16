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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Палермо
Спарта - Палермо: обзор матча 16 сентября 2010
Спарта
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 2
Завершен
Палермо
17'
В. Бони
69'
И. Кладрубски
75'
В. Кадлец
38'
М. Маккароне
83'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Палермо
Замена
Л. Квеуке
️️️️
В. Бони
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Л. Сьонко
ГОЛ! 3:2!
А. Эрнандес
Замена
Л. Трешнак
️️️️
В. Кадлец
Замена
Ж. Педро
️️️️
Н. Ригони
ГОЛ! 3:1!
В. Кадлец
ГОЛ! 2:1!
И. Кладрубски
Желтая карточка
А. Бондоа
Желтая карточка
Т. Ржепка
Желтая карточка
П. Касами
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Мильяччо
Желтая карточка
И. Кладрубски
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
39
Якуб Поданы
ЛЗ
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
0
Адиба Бондоа
ПЗ
17
Иржи Кладрубски
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
69
Никола Ригони
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
26
Лукаш Трешнак
ЦФ
10
Иржи Скалак
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
3-3-1-2
29
Блажек
4
Хохенедер
21
Брабец
2
Ржепка
3
Памич
17
Кладрубски
0
Бондоа
7
Сьонко
2
Бони
77
Кадлец
4-2-1-1-2
46
Сиригу
36
Дармиан
15
Глик
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
69
Ригони
8
Мильяччо
15
Пасторе
7
Маккароне
11
Эрнандес
77
Кадлец
26
Трешнак
26
Трешнак
77
Кадлец
7
Сьонко
3
Кадержабек
3
Кадержабек
7
Сьонко
2
Бони
9
Квеуке
9
Квеуке
2
Бони
8
Мильяччо
23
Касами
23
Касами
8
Мильяччо
69
Ригони
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
69
Ригони
Остались в запасе
Спарта
Палермо
10
Иржи Скалак
ЦФ
1
Даниэль Зитка
ВР
10
Игор Жофчак
ЛП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
10
Иржи Скалак
ЦФ
1
Даниэль Зитка
ВР
10
Игор Жофчак
ЛП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Спарта - Палермо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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