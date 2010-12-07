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Манчестер Юнайтед - Валенсия
Манчестер Юнайтед - Валенсия: обзор матча 07 декабря 2010
Манчестер Юнайтед
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
63'
Андерсон
32'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Валенсия
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Андерсон
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Желтая карточка
Л. Мигел
Замена
Х. Мата
️️️️
Ж. Альба
ГОЛ! 1:1!
Андерсон
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Иско
️️️️
А. Домингес
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Фердинанд
Желтая карточка
Андерсон
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
(К)
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
22
Иско
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
13
Амос
2
Фабио
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
16
Кэррик
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
4-4-1-1
13
Гуаита
23
Мигел
20
Кошта
5
Деальберт
22
Матье
19
Эрнандес
11
Банега
6
Альбельда
18
Альба
10
Домингес
20
Адурис
5
Фердинанд
6
Смоллинг
6
Смоллинг
5
Фердинанд
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
28
Андерсон
24
Флетчер
24
Флетчер
28
Андерсон
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
10
Домингес
22
Иско
22
Иско
10
Домингес
18
Альба
64
Мата
64
Мата
18
Альба
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Валенсия
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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