Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Реал
Аякс - Реал: обзор матча 23 ноября 2010
Аякс
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 4
Завершен
Реал
36'
К. Бензема
44'
А. Арбелоа
70'
К. Роналду
81'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Реал
+1
Вторая желтая
С. Рамос
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Сулеймани
Вторая желтая
Х. Алонсо
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Бензема
Замена
Д. Матеос
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Роналду
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
С. Де Йонг
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
М. Эль-Хамдауи
ГОЛ! 0:2!
А. Арбелоа
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Э. Эно
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЛФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-3-3
1
Стекеленбург
6
Анита
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
21
Эно
6
Де Йонг
18
Эмануэльсон
77
Эль-Хамдауи
9
Суарес
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
14
Леон
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
6
Де Йонг
21
Линдгрен
21
Линдгрен
6
Де Йонг
77
Эль-Хамдауи
6
Де Зеув
6
Де Зеув
77
Эль-Хамдауи
10
Сулеймани
24
Эриксен
24
Эриксен
10
Сулеймани
19
Диарра
44
Матеос
44
Матеос
19
Диарра
9
Бензема
20
Каналес
20
Каналес
9
Бензема
14
Леон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
14
Леон
Остались в запасе
Аякс
Реал
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
25
Ежи Дудек
ВР
3
Пепе
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
3
Пепе
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Реал
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Аякс
Реал
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+