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Тоттенхэм - Интер
Тоттенхэм - Интер: обзор матча 02 ноября 2010
Тоттенхэм
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Интер
17'
Р. ван дер Ваарт
60'
П. Крауч
88'
Р. Павлюченко
79'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Интер
Желтая карточка
Л. Модрич
+1
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Лусио
Замена
У. Паласиос
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Д. Милито
️️️️
Г. Пандев
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
Н. Обиора
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
К. Киву
Травма
С. Мунтари
Замена
Д. Дженас
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
В. Самуэль
Травма
К. Киву
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Л. Модрич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
(К)
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
40
Нванкво Обиора
ОП
22
Диего Милито
ЦФ
4-4-1-1
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
36
Галлас
21
Хаттон
18
Бэйл
23
Хаддлстоун
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
4-1-3-1-1
12
Кастеллацци
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
14
Биабиани
4
Мунтари
21
Пандев
10
Снейдер
9
Это'О
12
Леннон
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
16
Дженас
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
4
Мунтари
40
Обиора
40
Обиора
4
Мунтари
14
Биабиани
11
Коутиньо
11
Коутиньо
14
Биабиани
21
Пандев
22
Милито
22
Милито
21
Пандев
Остались в запасе
Тоттенхэм
Интер
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Тоттенхэм - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг
Тибор Вамош (Оба - Венгрия)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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