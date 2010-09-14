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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Панатинаикос
Барселона - Панатинаикос: обзор матча 14 сентября 2010
Барселона
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
5 : 1
Завершен
Панатинаикос
22'
Л. Месси
33'
Д. Вилья
45'
Л. Месси
78'
Педро
90+3'
Д. Алвес
20'
С. Гову
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Панатинаикос
ГОЛ! 5:1!
Д. Алвес
Пас отдал
Л. Месси
+3
Желтая карточка
Г. Карагунис
Замена
С. Нинис
️️️️
С. Лето
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Хави
ГОЛ! 4:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Г. Милито
️️️️
Ж. Пике
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Гову
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
Г. Карагунис
️️️️
К. Кацуранис
Пенальти не реализован!
Л. Месси
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Гову
Пас отдал
Д. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
26
Лукас Винтра
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
5
Себастьян Лето
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
28
Константинос Кацуранис
АП
8
Сидней Гову
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
30
Цорвас
17
Маринос
5
Канте
4
Бумсонг
26
Винтра
23
Симао
15
Жилберто
8
Гову
28
Кацуранис
5
Лето
12
Сиссе
6
Хави
14
Маскерано
14
Маскерано
6
Хави
3
Пике
22
Милито
22
Милито
3
Пике
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
28
Кацуранис
14
Карагунис
14
Карагунис
28
Кацуранис
5
Лето
11
Нинис
11
Нинис
5
Лето
8
Гову
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
8
Гову
Остались в запасе
Барселона
Панатинаикос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Барселона - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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