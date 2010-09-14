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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Шальке-04
Лион - Шальке-04: обзор матча 14 сентября 2010
Лион
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
21'
М. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Шальке-04
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Д. Бриан
Замена
Ж. Макун
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Х. Сарпей
Замена
Ж. Пье
️️️️
М. Бастос
Замена
П. Клюге
️️️️
Д. Джонс
Замена
Ж. Матип
️️️️
Ч. Деяк
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Красная карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
М. Бастос
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
16
Эду
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
15
Диакате
6
Ловрен
15
Колоджейчак
15
Ревейер
7
Бастос
8
Гуркюфф
15
Пьянич
28
Тулалан
7
Бриан
9
Лисандро
3-4-3
1
Нойер
5
Плестан
5
Хеведес
2
Сарпей
13
Джонс
10
Деяк
11
Ракитич
18
Мориц
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Бастос
26
Пье
26
Пье
7
Бастос
8
Гуркюфф
17
Макун
17
Макун
8
Гуркюфф
7
Бриан
4
Чельстрем
4
Чельстрем
7
Бриан
2
Сарпей
26
Шмитц
26
Шмитц
2
Сарпей
10
Деяк
32
Матип
32
Матип
10
Деяк
13
Джонс
24
Клюге
24
Клюге
13
Джонс
Остались в запасе
Лион
Шальке-04
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Лион - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Желько Гргец (оба - Хорватия)
Стадион:
Жерлан
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