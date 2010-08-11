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Расписание матчей
Англия - Венгрия
Англия - Венгрия: обзор матча 11 августа 2010
Англия
11.08.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Венгрия
69'
С. Джеррард
73'
С. Джеррард
62'
Ф. Ягиелка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Венгрия
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Джеррард
Замена
Т. Пришкин
️️️️
Г. Рудольф
Желтая карточка
В. Коман
ГОЛ! 2:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
С. Джеррард
Замена
Д. Милнер
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Ж. Лацко
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Ягиелка
Замена
Д. Тошер
️️️️
А. Элек
Замена
А. Комлоши
️️️️
Ж. Липтак
Желтая карточка
Г. Рудольф
Замена
Э. Янг
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Б. Замора
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
М. Доусон
️️️️
Д. Терри
Замена
К. Гиббс
️️️️
Э. Коул
Замена
Ж. Лацко
️️️️
В. Ванчак
Замена
В. Коман
️️️️
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Адам Джонсон
ЛП
15
Гарет Бэрри
ОП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
0
Вилмош Ванчак
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Золтан Селеши
ПЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
6
Акош Элек
ЦП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Гергели Рудольф
АП
11
Саболч Хусти
ПП
10
Золтан Гера
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Англия
14
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
20
Бобби Замора
ЦФ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Крижтиан Вермеш
ЦЗ
0
Адам Комлоши
ЦЗ
0
Петер Цвиткович
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
4-1-4-1
1
Харт
3
Коул
16
Ягиелка
6
Терри
2
Джонсон
15
Бэрри
19
Джонсон
4
Джеррард
8
Лэмпард
14
Уолкотт
10
Руни
4-4-1-1
1
Кирай
0
Селеши
23
Юхас
0
Липтак
0
Ванчак
11
Хусти
6
Элек
16
Вадоч
7
Джуджак
0
Рудольф
10
Гера
3
Коул
14
Гиббс
14
Гиббс
3
Коул
14
Уолкотт
18
Янг
18
Янг
14
Уолкотт
6
Терри
5
Доусон
5
Доусон
6
Терри
4
Джеррард
18
Уилшир
18
Уилшир
4
Джеррард
10
Руни
4
Милнер
4
Милнер
10
Руни
8
Лэмпард
20
Замора
20
Замора
8
Лэмпард
0
Ванчак
14
Лацко
14
Лацко
0
Ванчак
0
Липтак
0
Комлоши
0
Комлоши
0
Липтак
7
Джуджак
9
Коман
9
Коман
7
Джуджак
6
Элек
9
Тошер
9
Тошер
6
Элек
0
Рудольф
9
Пришкин
9
Пришкин
0
Рудольф
Остались в запасе
Англия
Венгрия
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Крижтиан Вермеш
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Петер Цвиткович
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
0
Крижтиан Вермеш
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Петер Цвиткович
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Англия - Венгрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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