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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Динамо К
Аякс - Динамо К: обзор матча 25 августа 2010
Аякс
25.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
43'
Л. Суарес
76'
М. Эль-Хамдауи
84'
А. Шевченко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Динамо К
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
+3
Замена
Андре
️️️️
О. Вукоевич
Замена
Гильерме
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Ойер
️️️️
М. Эль-Хамдауи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Шевченко
Замена
М. Нинкович
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
М. Сулеймани
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
18'
Желтая карточка
Д. Силва
13'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛВ
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Роли Боневация
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
18
Эмануэльсон
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
9
ван дер Вил
6
Де Йонг
6
Де Зеув
21
Эно
24
Эриксен
9
Суарес
77
Эль-Хамдауи
4-2-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
34
Хачериди
3
Попов
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
7
Шевченко
7
Ярмоленко
0
Милевский
77
Эль-Хамдауи
13
Ойер
13
Ойер
77
Эль-Хамдауи
24
Эриксен
10
Сулеймани
10
Сулеймани
24
Эриксен
20
Гусев
36
Нинкович
36
Нинкович
20
Гусев
5
Вукоевич
21
Андре
21
Андре
5
Вукоевич
0
Милевский
17
Гильерме
17
Гильерме
0
Милевский
Остались в запасе
Аякс
Динамо К
4
Роли Боневация
ЦП
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
4
Роли Боневация
ЦП
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Олегер
ЦЗ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Аякс - Динамо К
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
НТВ Плюс Спорт - 22:30 (прямая)
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