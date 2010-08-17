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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Аякс
Динамо К - Аякс: обзор матча 17 августа 2010
Динамо К
17.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аякс
67'
О. Гусев
57'
Я. Вертонген
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Аякс
Замена
Д. Силва
️️️️
О. Гусев
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
А. Шевченко
Замена
Андре
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Эно
ГОЛ! 1:1!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
М. Сулеймани
️️️️
В. Анита
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Д. Де Зеув
Вторая желтая
Д. Гармаш
Желтая карточка
В. Анита
Желтая карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПВ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-2-3-1
35
Коваль
3
Попов
17
Михалик
44
Алмейда
3
Бетао
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
7
Шевченко
4-3-2-1
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Олегер
6
Анита
21
Эно
6
Де Йонг
6
Де Зеув
77
Эль-Хамдауи
18
Эмануэльсон
9
Суарес
7
Шевченко
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
7
Шевченко
20
Гусев
21
Данило Силва
21
Данило Силва
20
Гусев
7
Ярмоленко
21
Андре
21
Андре
7
Ярмоленко
6
Анита
10
Сулеймани
10
Сулеймани
6
Анита
21
Эно
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Эно
Остались в запасе
Динамо К
Аякс
71
Денис Бойко
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Динамо К - Аякс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Франческо Бураджина
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:35 (прямая)
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