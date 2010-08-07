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Расписание матчей
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 07 августа 2010
Бавария
07.08.2010, суббота, 19:45
Суперкубок Германии, Финал
2 : 0
Завершен
Шальке-04
74'
Т. Мюллер
81'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Шальке-04
Желтая карточка
К. Мориц
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
И. Олич
Желтая карточка
А. Оттль
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Клозе
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Демичелис
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
А. Оттль
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Шмитц
Замена
С. Эскудеро
️️️️
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ПП
7
Рауль
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
4-1-2-3
1
Крафт
26
Контенто
2
Демичелис
28
Бадштубер
21
Лам
31
Швайнштайгер
32
Праньич
34
Алтынтоп
13
Мюллер
11
Клозе
40
Олич
4-1-3-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
32
Матип
24
Клюге
11
Ракитич
8
Фарфан
16
Эду
7
Рауль
34
Алтынтоп
44
Тимощук
44
Тимощук
34
Алтынтоп
2
Демичелис
7
Соса
7
Соса
2
Демичелис
31
Швайнштайгер
16
Оттль
16
Оттль
31
Швайнштайгер
24
Клюге
18
Эскудеро
18
Эскудеро
24
Клюге
26
Шмитц
18
Мориц
18
Мориц
26
Шмитц
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
Главный тренер
Луи ван Гаал
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:40 (прямая)
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