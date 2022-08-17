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FONBET Кубок России 2026/2027
2DROTS - Чертаново
2DROTS - Чертаново: обзор матча 17 августа 2022
2DROTS
17.08.2022, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
3 : 0
Завершен
Чертаново
50'
Кутуз
58'
В. Скляр Эдамс
81'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол 2DROTS - Чертаново
Замена
Д. Крапивников
️️️️
Кутуз
85'
Замена
М. Фролов
️️️️
А. Степанов
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Степанов
81'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
В. Скляр Эдамс
76'
Желтая карточка
А. Степанов
73'
Замена
А. Талабко
️️️️
В. Коротаев
68'
65'
Замена
А. Хомяков
️️️️
К. Фурман
60'
Замена
П. Попов
️️️️
А. Конев
ГОЛ! 2:0!
В. Скляр Эдамс
58'
ГОЛ! 1:0!
Кутуз
50'
46'
Замена
М. Якименко
️️️️
А. Надольский
Замена
А. Степанов
️️️️
Б. Тимошенко
46'
43'
Желтая карточка
Н. Сулейманов
Желтая карточка
С. Манаев
41'
Желтая карточка
Д. Гудаев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
93
Богдан Тимошенко
ЛЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
22
Владислав Коротаев
ПЗ
10
Станислав Манаев
ЦП
71
Артур Бегларян
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
22
Кутуз
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
47
Кирилл Фурман
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ЦП
6
Никита Сулейманов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
10
Александр Конев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
2DROTS
1
Андрей Белов
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
7
Даниил Крапивников
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
77
Олег Бондарь
ЦП
97
Максим Фролов
ЦП
88
Артем Талабко
ЦФ
Чертаново
1
Владимир Задирака
ВР
69
Максим Якименко
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
8
Артем Селюков
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
4-3-1-2
68
Сычев
93
Тимошенко
26
Гудаев
4
Сальников
22
Коротаев
10
Манаев
71
Бегларян
19
Скляр Эдамс
33
Фартуна
22
Кутуз
30
Степанов
4-3-1-2
55
Радионов
34
Дудкин
4
Молодняков
27
Грибакин
47
Фурман
70
Левин
13
Лямзин
6
Сулейманов
18
Надольский
10
Конев
9
Савельев
19
Скляр Эдамс
37
Ослоновский
37
Ослоновский
19
Скляр Эдамс
30
Степанов
97
Фролов
97
Фролов
30
Степанов
93
Тимошенко
94
Степанов
94
Степанов
93
Тимошенко
22
Кутуз
7
Крапивников
7
Крапивников
22
Кутуз
22
Коротаев
88
Талабко
88
Талабко
22
Коротаев
47
Фурман
42
Хомяков
42
Хомяков
47
Фурман
18
Надольский
69
Якименко
69
Якименко
18
Надольский
10
Конев
92
Попов
92
Попов
10
Конев
Остались в запасе
2DROTS
Чертаново
1
Андрей Белов
ВР
77
Олег Бондарь
ЦП
1
Владимир Задирака
ВР
8
Артем Селюков
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
1
Андрей Белов
ВР
77
Олег Бондарь
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
8
Артем Селюков
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча 2DROTS - Чертаново
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шумбрат
1 : 1
12.08.2026
2DROTS
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
2 : 0
28.07.2026
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Космос
1 : 0
20.08.2025
2DROTS
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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